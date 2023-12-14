Burdur'da müstakil evde doğalgaz patlaması: 2 yaralı

Burdur'da doğalgaz sıkışması sonucu müstakil evde meydana gelen patlamada iki kişi yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi 23001 Sokak'taki müstakil bir evde patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALANAN YAŞLI ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI AA'nın haberine göre; patlamada yaralanan Mustafa (73) ve Gülsüm Nalbant çifti sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yüzlerinde ve ellerinde 2. derece yanık oluşan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan ilk belirlemelere göre patlamanın, doğalgaz kaçağı olan evde gaz birikmesi sonucu meydana geldiği belirlendi.

EVDE SOBA YANGINI Ayrıca, Karasenir Mahallesi'ndeki bir evde sobadan kaynaklanan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde hasar oluştu. Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, gazetecilere, doğalgaz kullanılan evlerde çalışan gaz dedektörü ve hava alan menfezlerin bulunması gerektiğini söyledi. Doğalgaz tahliye menfezlerinin kesinlikle kapatılmaması uyarısında bulunan Ballak, "Kış aylarındayız, sobalı evlerin de bacaları temizletilirse bu tür yangınların da önüne geçilir. Yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.