Burdur'da polisten kaçarken kaza yapan motosikletli öldü

Burdur'da Eyüp Rahman Özdemir (20) idaresindeki motosiklet, 2 Mart'ta polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı.

AA'nın haberine göre; ters yöne giren motosikletin sürücüsü Bahçelievler Mahallesi Şehit Kalmaz Caddesi'nde İ.H. yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

