Burdur'da traktör, yangın söndürme havuzuna düştü: 1 ölü
Burdur'un Bucak ilçesinde kullandığı traktörle yangın söndürme havuzuna düşen kişi hayatını kaybetti
Buca ilçesi Belören köyünde tarlasında çalışan Mehmet Koçak, kullandığı traktörle tarlanın yanındaki yangın söndürme havuzuna düştü.
AA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, havuzdan çıkarılan Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Koçak'ın cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.