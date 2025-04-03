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        Haberler Gündem Güncel Burdur haberleri: Taşan dere köyü vurdu! | Son dakika haberler | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Taşan dere köyü vurdu!

        Burdur'da şiddetli yağış taşkınlara neden oldu. Kentin Bucak ilçesinde bir köyde çok sayıda ev ve ahır sular altında kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 10:01 Güncelleme: 03.04.2025 - 10:14
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        Taşan dere köyü vurdu!
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        Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Boğazköy'de etkisini gösteren şiddetli yağışın ardından dere taştı.

        DHA'nın haberine göre köy içinde çok sayıda ev ve ahır sular altında kalırken, ekili araziler göle döndü.

        EKİLİ ALANLAR SUYLA DOLDU

        Bölgede 4 gün önce başlayan ve etkisini sürdüren sağanak, Boğazköy'de taşkına yol açtı. Karaot köyünden gelen derenin taşmasıyla Boğazköy'deki evler, hayvan barınakları ve ekili alanlar suyla doldu.

        Her yıl aynı manzarayla karşı karşıya kaldıklarını belirten köy sakinleri, taşkına neden olan derenin yaklaşık 600- 700 metre mesafedeki Antalya- Burdur kara yolu kenarında bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) kanalına bağlanmasını istedi. Yaklaşık 10 yıldır aynı mağduriyeti yaşadıklarını aktaran köy halkı, yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.

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