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        Salda Gölü'nde açığa sürüklenen Ayşe Sıla ile kendisini botla kurtaran sosyal medya ünlüsü, bir araya geldi

        BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde bindiği şişme deniz oyuncağının rüzgarın etkisiyle açığa sürüklenmesi sonucu mahsur kalan Ayşe Sıla Güçer (12) ile kendisini botla kurtaran sosyal medya ünlüsü Gökhan Aslan, buluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 18:46 Güncelleme: 20.06.2024 - 18:50
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        Salda Gölü'nde açığa sürüklenen Ayşe Sıla ile kendisini botla kurtaran sosyal medya ünlüsü, bir araya geldi
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        BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde bindiği şişme deniz oyuncağının rüzgarın etkisiyle açığa sürüklenmesi sonucu mahsur kalan Ayşe Sıla Güçer (12) ile kendisini botla kurtaran sosyal medya ünlüsü Gökhan Aslan, buluştu.

        Denizli'den günübirlik tatil için ailesiyle Salda Gölü Doğanbaba Halk Plajı'na gelen Ayşe Sıla Güçer, 18 Haziran günü saat 18.30 sıralarında şişme deniz oyuncağıyla suya girdi. Güçer, bir süre sonra gözden kayboldu. Kızlarının bindiği şişme oyuncağın rüzgarın da etkisiyle açığa sürüklendiğini fark eden aile, durumu jandarma, sağlık ve cankurtaran ekiplerine haber verdi.

        Plajda kısa süreli panik yaşanırken, olay sırasında Salda Gölü'nde bulunan sosyal medya ünlüsü Gökhan Aslan ve beraberindeki cankurtaran, şişme botla göle açıldı. Kürek çekerek Ayşe Sıla Güçer'in bulunduğu yere ulaşan Aslan, cankurtaranla birlikte çocuğu bota çıkardı. Botla kıyıya getirilen Ayşe Sıla Güçer yakınlarına teslim edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettikten sonra Yeşilova Devlet Hastanesine götürdüğü çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayşe Sıla Güçer'in kurtarılmasının ardından aile, Gökhan Aslan ve cankurtarana teşekkür etti. Baba ise boğuldu sandığı kızını getiren cankurtarana sarıldı.

        KURTARILMA ANI KAYDEDİLDİ

        Ayşe Sıla Güçer'in kurtarılma anları da kamerayla görüntülendi. Gökhan Aslan'ın botla kürek çekerek çocuğun yanına doğru gittiği, gölün ortasında havası inen deniz oyuncağının yanında bitkin ve üşümüş durumdaki Ayşe Sıla Güçer'in bota alındığı ve kıyıya getirildiği anlar görüntüde yer aldı. 

        'GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELİYOR'

        Sosyal medya ünlüsü Gökhan Aslan, olayın ardından yaptığı bir paylaşımda gözyaşları içinde yaşananları anlattı. Gökhan Aslan, "Nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Böyle bir şeyle karşılaşacağımı zannetmiyordum. O kadar çok mesaj var ki kimseye dönüş yapamıyorum. Arayan arayana. Tanımadığım kişiler mesaj atıyor. Haberlere çıkmışım. Çocuk gözümün önüne geliyor. Yine burası dalgalarla kudurdu. Can kaybı verebilirdik ama çok şükür ki ben bunu yaşadım, siz izleyerek ağladınız, ben bunu yaşayarak hala üstümden atamadım. Hepinize teşekkür ederim. Kurtardık çocuğu çok şükür" dedi. 

        BUGÜN BİR ARAYA GELDİLER 

        Gökhan Aslan, Ayşe Sıla Güçer ile buluştuğu anları da sosyal medya hesabında paylaştı. 'Canım benim Rabbim ömür versin şükür kavuşturana' notuyla küçük kızla birlikte çektirdiği fotoğrafları paylaşan Aslan, videoda ise küçük kıza sarılıp kucağına aldığı anlara yer verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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