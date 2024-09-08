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        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

        BURDUR'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı şeride geçip başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 11:15 Güncelleme: 08.09.2024 - 11:20
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        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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        BURDUR'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı şeride geçip başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Kuruçay köyü yakınlarında meydana geldi. Burdur'dan Fethiye yönüne giden Mehmet Peşen (20) yönetimindeki 15 ACL 809 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçip, Ali Çalışkan (32) idaresindeki 15 DF 105 plakalı otomobille çarpıştı. İhbarla kaza yerine ekipler sevk edildi. Kazada Mehmet Peşen ile aynı otomobilde bulunan Emir Özer (20) yaşamını yitirdi. Yaralanan Ali, Fatma (31) ve Duru Çalışkan (7) ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ali Çalışkan buradaki müdahalenin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Emir Özer ve Mehmet Peşen'in cenazeleri savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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