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        Kızıl geyiklerden biri kavun tarlasında, diğeri köyde görüntülendi

        BURDUR'daSalda Gölü çevresine bırakılan nesli tehlike altındaki kızıl geyiklerden biri kavun tarlasında, diğeri köy yakınlarında ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 10:38 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:40
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        Kızıl geyiklerden biri kavun tarlasında, diğeri köyde görüntülendi
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        BURDUR'daSalda Gölü çevresine bırakılan nesli tehlike altındaki kızıl geyiklerden biri kavun tarlasında, diğeri köy yakınlarında ortaya çıktı. Vatandaşların kendilerini sevmesine izin verdiği geyikler, bir süre sonra ortadan kayboldu. Yetkililer ise geyiklerin vahşi olduğunu söyleyerek, vatandaşları uyardı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, 'Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi' kapsamında Salda Gölü'nün çevresindeki ormana bırakılan kızıl geyikler, yörede sıkça görülmeye başlandı. İnsanların yaşam alanlarına çekinmeden giren geyiklerden biri, geçen günlerde tarlada kavun yerken görüntülendi. 23 Eylül günü bir başka geyik de yine aynı tarlada ortaya çıktı. Yaşar Kaygısız'ın tarlasına giren kızıl geyik, bir süre kavun ve bitkileri yedikten sonra uzaklaştı.

        'GÜZEL MİSİN SEN, SEVDİRECEK CEYLANIM'

        Geyiği görüntüleyen vatandaş, "Kızıl geyik yine yanımızda, maşallah. Biraz önce yavrusu vardı. Kaçtı. Şu anda yine Yaşar dayının sebzeliğinin içinde yayılıyor. Güzel misin sen, sevdirecek ceylanım, can kuşum benim, bir tanem. Bunların nesli tükenmek üzereymiş, sevmeme izin veriyor. Bunlar daha önce Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından Eşeler Dağı'na bırakıldı. İleride bunlar bizim ne sebzeleri kor, ne ekinleri kor, hayırlısı. Evcil, kaçmıyor" diyerek sevdi.

        'ÇOK AKILLI BUNLAR'

        Bölgeye bırakılan kızıl geyiklerden biri de dün Salda köyü yakınlarında Muhtar Osman İlhan tarafından görüntülendi. İlhan, otomobilinde çocuklarıyla seyir halindeyken fak ettiği kızıl geyiği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, İlhan'ın ve çocuklarının geyiği sevmesi yer aldı. İlhan'ın, "Geyikler Salda Gölü'nün içine kadar geldi. Çok akıllı bunlar" diyerek sevdiği geyik bir süre sonra gözden kayboldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise kızıl geyiklerin vahşi hayvanlar olduğunu söyleyerek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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