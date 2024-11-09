Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'daki zincirleme kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

        BURDUR'da 3 otomobil ile TIR'ın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 11:56 Güncelleme: 09.11.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'daki zincirleme kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURDUR'da 3 otomobil ile TIR'ın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Olay yerinde ölen Abidin Ünder (62) ve Arslan Ünder'in (67) ardından aynı otomobildeki Zeynep Alkış (37) da kurtarılamadı.

        Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Antalya-Isparta kara yolunun Bucak ilçesi Çamlık köyü yakınlarında meydana geldi. Isparta'dan Antalya yönüne giden Alper G. (23) yönetimindeki 07 AGN 307 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Mehmet K. (25) yönetimindeki 32 HV 864 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR, İbrahim U. (42) yönetimindeki 07 BDP 469 plakalı otomobile çarpıp, Abidin Ünder'in kullandığı 07 AYA 894 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Metrelerce sürüklenen TIR daha sonra 15 metrelik dereye düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis, AFAD ve kurtarma ekibi sevk edildi.

        Kazada 07 AYA 894 plakalı otomobil sürücüsü Abidin Ünder ve araçtaki yolcu Arslan Ünder hayatını kaybederken, aynı otomobilde bulunan Zeynep Alkış, Yeliz Y. (40) ve Hasan A.E. (46), 32 HV 864 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet K., 07 BDT 469 plakalı otomobil sürücüsü İbrahim U. ve TIR sürücüsü Alper G. ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Bucak ve Isparta'daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Zeynep Alkış da Isparta Şehir Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. Abidin Ünder ve Arslan Ünder'in cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na, Zeynep Alkış'ın cenazesi de Isparta Adli Tıp Kurumu'nun morguna konulurken, kazayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Öfke sorunu var" denilen Enes için "Sakindir" ifadesi!
        "Öfke sorunu var" denilen Enes için "Sakindir" ifadesi!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Takibe aldı
        Takibe aldı
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Burdur'da çimento tankeriyle 3 otomobilin karıştığı kazada 3 k...
        GÜNCELLEME - Burdur'da çimento tankeriyle 3 otomobilin karıştığı kazada 3 k...
        Burdur'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Burdur'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        TIR ile 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 2 ölü, 6 yaralı (2)
        TIR ile 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 2 ölü, 6 yaralı (2)
        TIR ile 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 2 ölü, 6 yaralı
        TIR ile 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 2 ölü, 6 yaralı
        Burdur'da tır ile üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yarala...
        Burdur'da tır ile üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yarala...
        Burdur'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
        Burdur'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı