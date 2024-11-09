Burdur'daki zincirleme kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

BURDUR'da 3 otomobil ile TIR'ın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Olay yerinde ölen Abidin Ünder (62) ve Arslan Ünder'in (67) ardından aynı otomobildeki Zeynep Alkış (37) da kurtarılamadı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Antalya-Isparta kara yolunun Bucak ilçesi Çamlık köyü yakınlarında meydana geldi. Isparta'dan Antalya yönüne giden Alper G. (23) yönetimindeki 07 AGN 307 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Mehmet K. (25) yönetimindeki 32 HV 864 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR, İbrahim U. (42) yönetimindeki 07 BDP 469 plakalı otomobile çarpıp, Abidin Ünder'in kullandığı 07 AYA 894 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Metrelerce sürüklenen TIR daha sonra 15 metrelik dereye düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis, AFAD ve kurtarma ekibi sevk edildi.