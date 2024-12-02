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        Burdur'da 3 amatör karşılaşmada 17 kırmızı kart çıktı

        BURDUR Birinci Amatör Küme'de oynanan 3 karşılaşmada, hakemler 17 kırmızı kart çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:34 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:40
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        Burdur'da 3 amatör karşılaşmada 17 kırmızı kart çıktı
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        BURDUR Birinci Amatör Küme'de oynanan 3 karşılaşmada, hakemler 17 kırmızı kart çıkardı.

        Burdur Birinci Amatör Küme 7'nci hafta karşılaşmalarında hakemler 17 defa kırmızı kart kullandı. Kışla Stadı'ndaki Burdur Maküspor, Burdur Belediyespor karşılaşmasında hakem Enes Kaya, iki takımın teknik direktörü, bir yönetici ve 9 futbolcu olmak üzere 12 kişiye kırmızı kart gösterdi. Karşılaşma Burdur Belediyespor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

        Gazi Atatürk Stadı'ndaki Burdurspor, Tefenni Belediyespor karşılaşmasında ise hakem Niyazi Tokcan, 4 kez kırmızı karta başvurdu. İki takımdan da ikişer futbolcu kırmızı kart görürken, karşılaşmayı 3-0 kazanan Burdurspor, 21 puanla liderliğe yükseldi. Tefenni Belediyespor ise 18 puanla 3'üncü sırada kaldı.

        Gazi Atatürk Stadı'ndaki Kılavuzlar Gençlikspor ve Karamanlıspor karşılaşmasında ise Karamanlıspor'dan 1 futbolcu kırmızı kart gördü.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Burdurspor-Tefenni Belediyespor karşılaşması

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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