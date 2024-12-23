Burdur'da park halindeki 5 halk otobüsü yandı

BURDUR'da park halindeki bir otobüste çıkan yangın, yanındaki 4 otobüse daha sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüsler, kullanılamaz hale geldi.

Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi durağında saat 03.00 sıralarında park halindeki bir otobüste yangın çıktı. Alevler, yandaki 4 otobüse daha sıçradı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında 5 otobüs kullanılamaz hale geldi. Vali Tülay Baydar Bilgihan ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt da yangın bölgesine gelerek olayla ilgili bilgi aldı.