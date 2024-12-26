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        Yolda karşılarına çıkan kızılgeyiği beslediler

        BURDUR'daki Salda Kayak Merkezi'ne çıkan bir grup, yolda karşılarına çıkan kızılgeyiği besleyip fotoğraf çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 14:00 Güncelleme: 26.12.2024 - 14:05
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        Yolda karşılarına çıkan kızılgeyiği beslediler
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        BURDUR'daki Salda Kayak Merkezi'ne çıkan bir grup, yolda karşılarına çıkan kızılgeyiği besleyip fotoğraf çekti.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, 'Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi' kapsamında Salda Gölü'nün çevresindeki ormana bırakılan kızılgeyiklerden biri, Salda Kayak Merkezi yolunda ortaya çıktı. Araçlarıyla kayak merkezine giden bir grup, yolda geyiği fark edip durdu. Gruptakiler geyiğe çeşitli yiyecekler verip, fotoğraf çekti. Yiyecekleri yiyen geyik bir süre sonra gözden kayboldu. Geyiği besleme anlarını cep telefonuyla görüntüleyen Avukat Ferdi Ay, "İlçemizin doğasına farklı bir güzellik kattı bu geyikler. Bunları koruyalım. Geleceğe taşıyalım, üresinler" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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