Salda Gölü çevresine bırakılan kızıl geyikler karlı ortamda görüntülendi
BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü çevresine bırakılan kızıl geyikler, karlı ortamda görüntülendi.
BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü çevresine bırakılan kızıl geyikler, karlı ortamda görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün nesli tehlikedeki yaban hayvanlarının korunması ve popülasyonlarının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Bursa ve Eskişehir'deki üretme istasyonlarından Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü havzasına 2023 yılı ve bu yılın farklı aylarında 23 kızıl geyik yerleştirmesi yapıldı. Önceki dönemlerde kızıl geyiklerin doğal yaşam alanlarından olan bölgede yapılan yerleştirme ile kızıl geyikler yeniden hayat buldu. DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı olan Salda Gölü ve çevresindeki kızıl geyikler, kar yağışıyla birlikte görüntülendi. Kar manzarası eşliğindeki kızıl geyiklerin videosu, DKMP Genel Müdürlüğü'nce sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Salda Gölü havzasına yakın Denizli Honaz ve Sandıklı Aladağ'da doğal popülasyonları mevcut olan kızıl geyikleri avlamak ve zarar vermek kesinlikle yasak. 2024-2025 yılı dönemi için belirlenen tazminat miktarı ise 400 bin TL.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.