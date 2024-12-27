BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü çevresine bırakılan kızıl geyikler, karlı ortamda görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün nesli tehlikedeki yaban hayvanlarının korunması ve popülasyonlarının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Bursa ve Eskişehir'deki üretme istasyonlarından Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü havzasına 2023 yılı ve bu yılın farklı aylarında 23 kızıl geyik yerleştirmesi yapıldı. Önceki dönemlerde kızıl geyiklerin doğal yaşam alanlarından olan bölgede yapılan yerleştirme ile kızıl geyikler yeniden hayat buldu. DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı olan Salda Gölü ve çevresindeki kızıl geyikler, kar yağışıyla birlikte görüntülendi. Kar manzarası eşliğindeki kızıl geyiklerin videosu, DKMP Genel Müdürlüğü'nce sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.