Kanalizasyon kazısında insan kemikleri bulundu

Bahçelievler Mahallesi'ndeki öğretmenevinin bahçesinde İl Özel İdare ekipleri tarafından gerçekleştirilen kanalizasyon hattı çalışmalarında, insan kemikleri bulundu. Kazı sırasında kemikleri fark eden ekipler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, etrafını şeritle çevirdikleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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