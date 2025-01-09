Rize'de 2 PTT çalışanının öldürülmesi, Burdur'da protesto edildi

BURDUR'da Türk Haber Sen üyeleri, Rize'de PTT Başmüdürlüğü binasında 2 çalışanın öldürülmesine tepki gösterdi.

Türk Haber Sen üyeleri, Burdur PTT Başmüdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Katılımcılar, Rize'deki saldırıda hayatını kaybeden Kargo Dağıtım Müdürü Selim Okumuş ve temizlik görevlisi Ömer Beyazıt için dua okudu. Türk Haber Sen Burdur Şube Başkanı Alaettin Yetkin, Rize'de PTT'de yaşanan saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi. Saldırıda ölen çalışma arkadaşlarına Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve PTT camiasına başsağlığı dileyen Yetkin, "Bu menfur olay hepimizin ortak acısıdır. Yaşanan olay, yalnızca kamu çalışanlarına yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda kamu hizmetlerinin güvenliğini, çalışanlarımızın itibarını ve toplumun huzurunu hedef almıştır. Bu elim hadise, kamu kurumlarımızın ve burada fedakarca görev yapan çalışanlarımızın güvenliğinin daha fazla ihmal edilemeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Kurum yetkililerini etkin önlemler almaya davet ediyoruz" diye konuştu.