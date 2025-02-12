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        Ağabeyini öldüren sanık: Kendimi vurmak istiyordum

        BURDUR'da ağabeyi Cihan Karaca'yı (44) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Ahmet Karaca (36), duruşmadaki ifadesinde, ağabeyinin kendisine cinsel saldırıda bulunmak istediğini öne sürerek "Bir anda kendimi kaybettim.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 15:21 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:25
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        Ağabeyini öldüren sanık: Kendimi vurmak istiyordum
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        BURDUR'da ağabeyi Cihan Karaca'yı (44) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Ahmet Karaca (36), duruşmadaki ifadesinde, ağabeyinin kendisine cinsel saldırıda bulunmak istediğini öne sürerek "Bir anda kendimi kaybettim. Öldürme niyetim yoktu. Duvara dayalı av tüfeğini aldım. Kendimi vurmak istiyordum" dedi. Duruşmada sanığın anne ve babası ise oğullarından şikayetçi olmadıklarını söyledi.

        Olay, 22 Şubat 2024'te Burdur merkeze bağlı Halıcılar köyünün dağlık bölgesindeki keçi ağılında meydana geldi. Cihan Karaca'nın av tüfeğiyle vurulmuş cesedi bulunmasının ardından jandarma inceleme başlattı. Ekipler, Cihan Karaca'nın babası Ahmet Karaca, kardeşleri Ahmet Karaca, Doğan Karaca ile Ferhat Karaca'yı gözaltına aldı. Savcılıktaki ifadesinde ağabeyini öldürdüğünü itiraf eden Ahmet Karaca, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Baba Ahmet Karaca ifadesinin ardından bırakılırken, Doğan Karaca ve Ferhat Karaca ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

        Haklarında 'Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanık Ahmet Karaca, tutuksuz sanıklar Doğan Karaca ve Ferhat Karaca hakim karşısına çıktı. Duruşmada baba Ahmet Karaca ile anne Alime Karaca da tanık olarak yer aldı.

        Burdur 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Ahmet Karaca, ağabeyinin kendisine cinsel saldırıda bulunmak istediğini öne sürerek "Ferhat ekmek almak için köye gitmişti. Beni kulübeye soktu. Köye gitmek istedim, izin vermedi. 'Olayı kimseye anlatmayacaksın, öldürürüm' diye tehdit etti. Kulübenin içerisinde ağlıyordum. Ağabeyim daha sonra kulübeye gelip yattı. Bir anda kendimi kaybettim. Öldürme niyetim yoktu. Duvara dayalı av tüfeğini aldım. Kendimi vurmak istiyordum. Tüfeği yere dayayarak kafama yönelttim. Maktul bana doğru döndü, uyuyup uyumadığından emin olamadım. Tüfeği ona doğrulttum. Kendimi kaybettim. Elim ayağım titriyordu. 2 el ateş ettim. Pişmanım" dedi.

        Tutuksuz yargılanan Doğan Karaca, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Isparta'da kereste fabrikasında çalışıyorum. Ben olay günü çalıştığım iş yerine gelen telefonla olayı öğrendim. İş yerinden izin alıp olay yerine geldim" diye konuştu. Ferhat Karaca ise "Yayladaki kulübede Ahmet, Cihan ve ben birlikte kalıyorduk. Olaydan bir gün önce ekmek almak için köye gittim. O gün kulübede değildim. Köyde ailemin yanında kaldım. Ölen Cihan'ın bana karşı bir eylemi olmadı. Olayı sabah duydum" dedi. Duruşmada, baba Ahmet Karaca ve anne Alime Karaca, oğulları arasında husumet olmadığını anlatarak, şikayetçi olmadıklarını söyledi. Mahkeme heyeti duruşmayı 24 Nisan'a erteledi.

        Adliye çıkışında gazetecilere konuşan baba Ahmet Karaca, "İfadelerimizi verdik. Kim ister ki evladından biri ölsün, biri öldürsün. Yaylada olmuş olay" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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