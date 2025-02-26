Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Özlem'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasında 'kanı bozuk' gerginliği

        BURDUR'un Çavdır ilçesinde eski eşi Özlem Şımarık'ı (28) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Tarık Yılmaz (46) ve kendisine yardım ettiği iddia edilen 8 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 16:13 Güncelleme: 26.02.2025 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özlem'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasında 'kanı bozuk' gerginliği
        ABONE OL

        BURDUR'un Çavdır ilçesinde eski eşi Özlem Şımarık'ı (28) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Tarık Yılmaz (46) ve kendisine yardım ettiği iddia edilen 8 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada ifade veren tutuklu sanık Gökay S., "2 çocuğunun annesini öldüren kanı bozuk birinin iftirasıyla tutukluyum" dedi. Bu sözler üzerine Gökay S. ve Tarık Yılmaz arasında çıkan gerginliği jandarma önledi.

        Çavdır ilçesinde 'Kasten yaralama' suçundan kaydı olan Tarık Yılmaz, 8 Şubat 2024 günü sabah saatlerinde, bir yıl önce boşandığı Özlem Şımarık'ın kaldığı Antalya yolu üzerindeki apart daireye geldi. Tarık Yılmaz, çıkan tartışmanın ardından av tüfeğiyle ateş edip, Şımarık'ı yaraladı. Çavdır Devlet Hastanesi'ne götürülen Özlem Şımarık, kurtarılamadı. Kaçarken Denizli'nin Çameli ilçesinde yakalanıp, Gölhisar Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Tarık Yılmaz ve kendisine yardım ettiği iddia edilen Adem Sağır, Gökay S., Meryem S., Kazım Ö., Şaban Aksoy, Erdal Açıkgöz, Mehmet Çelik ve Mustafa S. tutuklandı. Mustafa S. ve Kazım Ö. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Tarık Yılmaz hakkında 'Boşandığı eşi tasarlayarak kasten öldürme', diğer 8 sanık hakkında ise 'Boşandığı eşi tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme', 'Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya Tarık Yılmaz ile 2'si tutuksuz 7 sanık katıldı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklar Meryem S., Erdal Açıkgöz, Mehmet Çelik ve Şaban Aksoy suçsuz olduklarını belirterek, tahliye talep etti. Tutuksuz sanıklar Mustafa S. ile Kazım Ö. de adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti.

        DURUŞMADA GERGİN ANLAR

        Tutuklu sanık Gökay S., "2 çocuğunun annesini öldüren kanı bozuk birinin iftirasıyla tutukluyum. 10 aydır ömrüm alınıyor. Bu olayın neresindeyim? Delil yetersizliğinden değil, suçsuzluğumu ispat ederek beraat etmek istiyorum" dedi. Bu sözleri üzerine Gökay S. ile tutuklu sanık Tarık Yılmaz arasında gerginlik yaşandı. Araya giren jandarma ekipleri gerginliği önledi.

        Tutuklu sanık Adem Sağır da "Tarık beni azmettirici olarak gösterdi. Tarık cezaevinden bana mektup gönderdi. 'Ben olması gerekeni yaptım, yıllardır çektiğim yeter' diyordu mektupta. Benim mekanım kapandı. O duvarda yazan adalet yerini bulacak” diye konuştu.

        Cinayeti işleyen Tarık Yılmaz ise mahkeme başkanının "Söyleyecek bir şeyin var mı?" sorusuna "Yoktur" karşılığını verdi. Mahkeme heyeti, Meryem S. ve Gökay S.'ın adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği gönüllü avukatı Yağmur Burçin Sayın, "Özlem ve onun gibi bütün kadınlar için mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bu dosyanın da takipçisi olacağız. En ağırdan cezalandırılma talebimiz var. Bu vahşice cinayetlere 'dur' demek için tüm çabamızla çalışıyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Trump'ın dünyası!
        Trump'ın dünyası!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin TL'ymiş!
        Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin TL'ymiş!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        Doktor, tartışma sonrası kaza kurbanı!
        Doktor, tartışma sonrası kaza kurbanı!
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        'Kısmi af' senaryoları
        'Kısmi af' senaryoları
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        3 yıl hapsi istendi
        3 yıl hapsi istendi
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?

        Benzer Haberler

        Salda Gölü Bilim Merkezi yaz başında açılacak
        Salda Gölü Bilim Merkezi yaz başında açılacak
        Burdur'da Halk Eğitim Merkezi çölyak hastalarının "taze ekmek" hayalini ger...
        Burdur'da Halk Eğitim Merkezi çölyak hastalarının "taze ekmek" hayalini ger...
        Burdur'da sürücüsü kalp krizi geçiren hafif ticari araç 3 otomobile çarptı
        Burdur'da sürücüsü kalp krizi geçiren hafif ticari araç 3 otomobile çarptı
        Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        GÜNCELLEME - Burdur'da Gölhisar Gölü sazlığında çıkan yangın kontrol altına...
        GÜNCELLEME - Burdur'da Gölhisar Gölü sazlığında çıkan yangın kontrol altına...
        Burdur'da Gölhisar Gölü sazlığında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Burdur'da Gölhisar Gölü sazlığında çıkan yangına müdahale ediliyor