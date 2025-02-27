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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdurlu adaşına parti rozeti taktı

        CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partiye üye olan Burdurlu Recep Tayyip Erdoğan'a (21), Ankara'daki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından AK Parti rozeti taktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 16:10 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:15
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdurlu adaşına parti rozeti taktı
        ABONE OL

        CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partiye üye olan Burdurlu Recep Tayyip Erdoğan'a (21), Ankara'daki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından AK Parti rozeti taktı.

        Burdur'da yaşayan 2004 doğumlu Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce AK Parti üyesi oldu. Burdurlu Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı tarafından üyeliğinin yapılmasının ardından dün gerçekleştirilen 169. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı için Ankara'ya gitti. AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı, İl Kadın Kolları Başkanı Cennet Özalp Tanrıöver, İl Gençlik Kolları Başkanı Yavuz Selim Özbey'in de eşlik ettiği Erdoğan'a AK Parti rozetini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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