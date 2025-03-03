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        4 öğrenci, 'noodle'dan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        BURDUR'da öğle arasında okul dışındaki marketten alıp yedikleri 'noodle' diye bilinen hazır erişteden zehirlendikleri şüphesiyle 4 öğrenci, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 16:09 Güncelleme: 03.03.2025 - 16:15
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        4 öğrenci, 'noodle'dan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        BURDUR'da öğle arasında okul dışındaki marketten alıp yedikleri 'noodle' diye bilinen hazır erişteden zehirlendikleri şüphesiyle 4 öğrenci, tedaviye alındı.

        Şehit Akif Altay Ortaokulu 6'ncı sınıfta eğitim gören 2'si kız, 4 öğrenci, ders sırasında kusmaya başlayınca öğretmen tarafından okula ambulans çağrıldı. Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen 4 öğrenci, tedaviye alındı. Öğrencilerin öğle arasında okul dışındaki bir marketten 'noodle' diye bilinen hazır erişte alarak yediklerini söyledikleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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