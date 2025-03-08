Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Haluk Levent, konserde pamuk şeker dağıttı

        BURDUR'da Atatürk'ün kente gelişinin 95'inci yıl dönümü dolayısıyla Haluk Levent konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:09 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haluk Levent, konserde pamuk şeker dağıttı
        ABONE OL

        BURDUR'da Atatürk'ün kente gelişinin 95'inci yıl dönümü dolayısıyla Haluk Levent konseri düzenlendi. Konserde Haluk Levent, izleyicilere pamuk şeker dağıttı.

        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Mart 1930'da Burdur'a gelişinin 95'inci yıl dönümü, düzenlenen Haluk Levent konseriyle kutlandı. Burdur Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde Haluk Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi. Haluk Levent, konser alanındaki pamuk şeker satıcısını sahneye çağırıp, şekerlerini seyircilere dağıttı. Haluk Levent, 2020'de mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden İrem Nur Ayvalı'nın (19) babası Tuncer Ayvalı ile de konserde bir araya geldi. Sahneye çıkan Ayvalı, Haluk Levent ile Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e kızının tedavi sürecinde verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        Kadınlar için çalışma rehberi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Baba ile oğlunu Zap suyu ayırdı!
        Baba ile oğlunu Zap suyu ayırdı!
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sıcaklıklar yükseliyor... Bahar yüzünü gösteriyor!
        Sıcaklıklar yükseliyor... Bahar yüzünü gösteriyor!

        Benzer Haberler

        Asansör boşluğuna düşüp öldü
        Asansör boşluğuna düşüp öldü
        Burdur'da asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti
        Burdur'da asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti
        Burdur'da Akgöl sazlığında çıkan yangın söndürüldü
        Burdur'da Akgöl sazlığında çıkan yangın söndürüldü
        Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 95. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 95. yıl dönümü kutlandı
        Mahkemenin kira artış kararını protesto için adliyenin karşısına çadır kurd...
        Mahkemenin kira artış kararını protesto için adliyenin karşısına çadır kurd...
        Burdur'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi Atölyesi'nde yapılan eserler sergilen...
        Burdur'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi Atölyesi'nde yapılan eserler sergilen...