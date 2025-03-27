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        Bakan Kacır: İnsansız hava araçlarında Türkiye bugün dünya lideri (2)

        'BUGÜN262 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPAN BİR ÜLKEYİZ'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kampüsündeki otelde düzenlenen Vefa İftarı Programına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 22:40 Güncelleme: 27.03.2025 - 22:45
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        Bakan Kacır: İnsansız hava araçlarında Türkiye bugün dünya lideri (2)
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        'BUGÜN262 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPAN BİR ÜLKEYİZ'

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kampüsündeki otelde düzenlenen Vefa İftarı Programına katıldı. Buradaki konuşmasında Türkiye'nin dört bir yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seferberlik ruhuyla kalkınma yolculuğuna devam ettiklerini söyleyen Bakan Kacır, "Türkiye'yi baştan başa organize sanayi bölgeleri ile endüstri bölgeleri ile teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatıyor, bir yandan üretim gücümüzü yükseltiyor, bir yandan araştırma geliştirme, inovasyon faaliyetlerimizi daha ileri seviyelere taşıma gayreti içerisindeyiz. 22 yıllık dönemi bilim, sanayi, teknoloji, inovasyon alanlarında gerçekten altın bir dönem olarak tarif edebiliriz. Zira hangi göstergeye baksak bir Türkiye'nin üzerine birkaç Türkiye'yi hep birlikte ilave ettiğimizi görürüz. 22 yıl öncesinde sadece 36 milyar dolar ihracat yapan bir ülke iken Türkiye, bugün 262 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeyiz" dedi.

        Türkiye'nin 22 yıl önce 10 milyar dolar yüksek teknoloji ihracatı varken, bugün 100 milyar dolardan fazla yüksek teknoloji ihracatı yapabilir hale geldiğini aktaran Bakan Kacır, "Avrupa'nın en önemli üretim merkezlerinden biriyiz. Güneş paneli üretiminde, ticari araç üretiminde Avrupa'da bir numarayız. Demir- çelikte çimentoda Avrupa'nın lider ülkesiyiz. Beyaz eşya üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ikinciyiz. Türkiye muazzam bir üretim gücü oldu" diye konuştu.

        Milli gelir içinde Ar-Ge harcamalarına ayrılan payın İtalya, İspanya gibi gelişmiş Avrupa ülkeleriyle aynı düzeyde olduğunu vurgulayan Bakan Kacır, "Bütün bunların neticelerini de görüyoruz. Türkiye artık yüksek teknoloji ürünlerinde dünyada bir numara olduğu işlere imza atıyor" dedi.

        Savunma sanayiinde insan kaynağının yaş ortalamasının 29- 30 olduğunu söyleyen Bakan Kacır, şunları kaydetti:

        "Amerika Birleşik Devletleri’nde savunma sanayiinin yaş ortalaması 50'nin üzerinde. Dolayısıyla biz onlardan çok daha şanslıyız. 2018'den bu yana TEKNOFEST'ler düzenliyoruz. Dünyanın en büyük teknoloji festivalleri dile kolay 7 yıldır üst üste Türkiye'de gerçekleştiriliyor ve her yıl yüzbinlerce genç, milyondan fazla genç hayallerini, araştırmaya geliştirmeye dönüştürdükleri projeleri ile TEKNOFEST'lerde yüksek teknoloji yolculuğuna dahil oluyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bütün bunların Türkiye'yi çok daha farklı noktalara taşıdığına da hep birlikte şahit olacağız. Biz güçlü, kuvvetli bir milletiz. Biz tarihin en şerefli milletiyiz. Mazluma el uzatan, zulme her daim karşı durmasını bilen bir milletiz. Dolayısıyla Türk milleti Allah'ın izniyle Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını, ikinci asrını Türkiye Yüzyılı kılacak işlere imza atacaktır ve bütün bunları yaparken, inşallah birlik beraberlik içinde olacağız. Bu kalkınma yolculuğuna 81 ilimizin tümünü en güçlü şekilde dahil edeceğiz."

        Bakan Kacır, programın ardından kentten ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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