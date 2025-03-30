Köylülerden 'biyokütle enerji santrali' eylemi

BURDUR'un Karamanlı ilçesine bağlı Mürseller köyünün yakınına yapılması planlanan biyokütle enerji santraline karşı çıkan köylüler eylem yaptı.

Mürseller köyünde yaşayanlar, Kıryakası mevkisinde hazineye ait 21 bin 910 metrekare arazide özel şirket tarafından biyokütle enerji santrali yapılması planına tepki gösterdi. Santral yapılacak alanın köyün içme suyu deposuna 475 metre mesafede ve otlak alanı olduğu gerekçesiyle köylüler protesto yaptı. Eyleme katılanlar, 'Suyuma, geleceğime dokunma', 'Taşımız toprağımız, ağacımız canımız', 'Filtreyi bacaya değil vicdanınıza takın', 'Köyümü kirletme', 'Köy bizim siz kimsiniz', 'Yatırıma değil, doğa katliamına karşıyız', 'Kanser olmak istemiyoruz' yazılı dövizlerle sloganlar attı.

Eylemde köylüler adına konuşan Mürseller Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Barış Serttaş, "Bize bu santralin çevreye zararsız olduğu söyleniyor. Peki neden şehir merkezlerinde değil de bizim köyümüzün ortasına yapılıyor. Çünkü santralin oluşturacağı kirliliği kimse kendi kapısının önünde istemiyor. Bize gelince 'Burada yapılsa ne olur?' deniyor. Ama biz burada yaşıyoruz, çocuklarımızı burada büyütüyoruz. Tarlalarımızı ekip biçiyoruz. Havamızın, suyumuzun, toprağımızın kirlenmesine göz yumamayız. Her sabah tertemiz bir havaya uyanırken artık kimyasal atıkların kokusuyla güne başlamak zorunda kalacağız. Tarlalarımızın yanı başında kül ve atık birikecek. Toprağımıza düşen küller, zehirli gazlar, yağmurla birlikte su kaynaklarımıza karışacak" diye konuştu.