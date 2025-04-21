Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da 5 bin öğrenci aynı anda kitap okudu

        BURDUR'da, 'Kitap Okuma Etkinliği'nde 5 bin ilk ve ortaokul öğrencisi, aynı anda kitap okudu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 13:46 Güncelleme: 21.04.2025 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da 5 bin öğrenci aynı anda kitap okudu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURDUR'da, 'Kitap Okuma Etkinliği'nde 5 bin ilk ve ortaokul öğrencisi, aynı anda kitap okudu. İlçelerde de düzenlenen etkinlikte aynı anda kitap okuyan öğrenci sayısı toplam 12 bin oldu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Gazi Atatürk Stadyumu'nda düzenlediği etkinliğe Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih, Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ile siyasi parti temsilcileri ve bölge halkı katıldı.

        Vali Tülay Baydar Bilgihan, etkinlikle 'Bilgili olan güçlü olur' olduğu mesajını vermek ve dijital bağımlılıkla mücadeleyi vurgulamak istediklerini belirtti. Bilgihan, "Genç nesillerimizden büyük bir ümit ve beklenti içerisindeyiz. Onlar daha çok çalışacak, daha çok okuyacaklar, bilime, fenne daha çok merak duyacaklar. Bugün çok anlamlı bir farkındalık etkinliği yapıyoruz. Dün Yörük kültürünü paylaştık. Bugün de bir eğitim şehridir diyoruz" dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci de etkinliğin il merkezi ve tüm ilçelerde eş zamanlı düzenlendiğini belirterek, "Okumanın önemine vurgu yapmak ve okuyan Burdur'un önemine dikkati çekmek için bu etkinliği düzenledik. Telefonlarımızı sessize alarak ya da kapatarak başta dijital bağımlılık olmak üzere tüm bağımlılıklara yöresel çalgılarımızı çalan öğrencilerimiz ile kültürel miras aktarımının önemine, velilerimizin katılımıyla Cumhurbaşkanlığımız tarafından ilan edilen '2025 Aile Yılı'na vurgu yaparak ailenin önemine ve öğrencilerimizin eğitiminde ailenin ne denli etkisi olduğuna dikkati çekmek istemekteyiz" diye konuştu.

        'Kitap Okuma Etkinliği'nde 5 bin ilk ve ortaokul öğrencisi, aynı anda kitap okudu. İlçelerde de düzenlenen etkinlikte toplam 12 bin öğrenci, aynı anda kitap okudu. Etkinliğe katılan protokol üyeleri, öğrenci velileri, öğretmenler ve öğrenciler, 15 dakika süreyle kitap okudu. Halk oyunları gösterisi ve sanatçı Sümer Ezgü'nün söylediği türkülerle etkinlik sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Bünyamin 5 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Bünyamin 5 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        'Sapkın parti' davasında 2 sanığa beraat!
        'Sapkın parti' davasında 2 sanığa beraat!
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        Polisten kaçarken üst geçitten atladı!
        Polisten kaçarken üst geçitten atladı!
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Evinde silahlı saldırıda öldü! Evler ateşe verildi!
        Evinde silahlı saldırıda öldü! Evler ateşe verildi!
        Osman Hamdi Bey'in kayıp tablosu Londra'da satışa çıkıyor
        Osman Hamdi Bey'in kayıp tablosu Londra'da satışa çıkıyor
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Boğaz'daki 106 kaçak yapıya inceleme!
        Boğaz'daki 106 kaçak yapıya inceleme!

        Benzer Haberler

        Burdur'da "Yörük Şenliği" düzenlendi
        Burdur'da "Yörük Şenliği" düzenlendi
        Burdur'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Burdur'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Burdur'da "Yörük Göçü" etkinliği yapıldı
        Burdur'da "Yörük Göçü" etkinliği yapıldı
        Burdur Gölü'nde yine köpüklenme
        Burdur Gölü'nde yine köpüklenme
        Burdur'da hükümlülerin iyileşme sürecine destek için Yeşilay tarafından etk...
        Burdur'da hükümlülerin iyileşme sürecine destek için Yeşilay tarafından etk...
        Kına gecesi hayali, huzurevinde gerçek oldu
        Kına gecesi hayali, huzurevinde gerçek oldu