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        Devrilen traktördeki ortaokul öğrencisi Edanur öldü

        BURDUR'da traktörün şarampole devrildiği kazada ortaokul öğrencisi Edanur Kubilay (11), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 10:13 Güncelleme: 24.05.2025 - 10:15
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        Devrilen traktördeki ortaokul öğrencisi Edanur öldü
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        BURDUR'da traktörün şarampole devrildiği kazada ortaokul öğrencisi Edanur Kubilay (11), yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Taşkapı köyü Yassıca mevkisinde meydana geldi. Kamil Kubilay (22), kullandığı 15 NZ 681 plakalı traktörün hakimiyetini kaybetti. Şarampole devrilen traktörde sürücü ile traktöre bağlı sepetteki Şerife Kubilay (46), Fatma Kubilay (41), Yiğit Kubilay (9) ve Edanur Kubilay yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Taşkapı Otaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Edanur Kubilay, yaşamını yitirdi. Taşkapı Şehit Mükerrem Varol İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Kubilay ise Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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