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        Ağabey katiline müebbet

        BURDUR'da ağabeyi Cihan Karaca'yı (44) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ahmet Karaca (36), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 14:16 Güncelleme: 27.05.2025 - 14:16
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        Ağabey katiline müebbet
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        BURDUR'da ağabeyi Cihan Karaca'yı (44) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ahmet Karaca (36), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 22 Şubat 2024'te merkeze bağlı Halıcılar köyünün dağlık bölgesindeki keçi ağılında meydana geldi. Cihan Karaca'nın av tüfeğiyle vurulmuş cesedinin bulunmasının ardından jandarma çalışma başlattı. Ekipler, Cihan Karaca'nın babası A.K. ile kardeşleri Ahmet Karaca, D.K. ve F.K'yi gözaltına aldı. Savcılıktaki ifadesinde ağabeyini öldürdüğünü itiraf eden Ahmet Karaca, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Baba A.K. ifadesinin ardından bırakılırken, D.K ve F.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

        Haklarında, 'Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanık Ahmet Karaca ile tutuksuz sanıklar D.K. ve F..K. üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada baba A.K, ile anne A.K. de tanık olarak yer aldı. Burdur 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında son sözleri sorulan sanıklar, beraat talep etti. Mahkeme heyeti tutuksuz sanıklar D.K. ile F.K.'nin beraatine karar verdi. Tutuklu sanık Ahmet Karaca ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Karaca’nın cezası, indirim uygulanarak ömür boyu hapse çevrildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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