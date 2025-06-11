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        36 günlük bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürüldü; 2'si kadın, 4 gözaltı (2)

        ANNEDEFNEDİLDİ, BEBEĞİ DEVLET KORUMASINDABurdur'da evinde boğazından ve karnından bıçaklanarak öldürülen Özge Bedir'in cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 16:14 Güncelleme: 11.06.2025 - 16:20
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        36 günlük bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürüldü; 2'si kadın, 4 gözaltı (2)
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        ANNEDEFNEDİLDİ, BEBEĞİ DEVLET KORUMASINDA

        Burdur'da evinde boğazından ve karnından bıçaklanarak öldürülen Özge Bedir'in cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Özge Bedir, Sultandere Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Özge Bedir'in olay sırasında evde bulunan 36 günlük erkek bebeği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı. Bedir'in olay sırasında babası A.B. ile dışarıda olan 5 yaşındaki kızının ise yakınları tarafından alındığı öğrenildi.

        Gözaltındaki 2'si kadın 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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