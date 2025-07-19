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        Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: Hedefimiz şampiyonluk

        ŞANLIURFASPOR Teknik Direktörü Mesut Bakkal, hedeflerinin Şanlıurfaspor'u yeniden 1'inci Lig'e çıkarmak olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 10:21 Güncelleme: 19.07.2025 - 10:25
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        Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: Hedefimiz şampiyonluk
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        ŞANLIURFASPOR Teknik Direktörü Mesut Bakkal, hedeflerinin Şanlıurfaspor'u yeniden 1'inci Lig'e çıkarmak olduğunu söyledi.

        Yeni sezon hazırlıklarını 10 Temmuz'dan bu yana Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tesislerinde sürdüren Şanlıurfaspor'un tecrübeli teknik direktörü Mesut Bakkal, "Takımımız Burdur'da sezona sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Hedefimiz şampiyon olup tekrar 1'inci Lig'e yükselmek. Antrenmanlarda oyuncularım çok hırslı ve istekli. Taraftarlarımızın da desteğiyle şampiyonluk hedefine ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

        Şanlıurfaspor'un Burdur kampı 21 Temmuz'da sona erecek. Burdur kampından sonra 2 gün izin kullanacak olan sarı-yeşilliler ikinci kamp dönemi için 24 Temmuz'da Erzurum'a gidecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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