Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: Hedefimiz şampiyonluk

ŞANLIURFASPOR Teknik Direktörü Mesut Bakkal, hedeflerinin Şanlıurfaspor'u yeniden 1'inci Lig'e çıkarmak olduğunu söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını 10 Temmuz'dan bu yana Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tesislerinde sürdüren Şanlıurfaspor'un tecrübeli teknik direktörü Mesut Bakkal, "Takımımız Burdur'da sezona sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Hedefimiz şampiyon olup tekrar 1'inci Lig'e yükselmek. Antrenmanlarda oyuncularım çok hırslı ve istekli. Taraftarlarımızın da desteğiyle şampiyonluk hedefine ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Şanlıurfaspor'un Burdur kampı 21 Temmuz'da sona erecek. Burdur kampından sonra 2 gün izin kullanacak olan sarı-yeşilliler ikinci kamp dönemi için 24 Temmuz'da Erzurum'a gidecek.