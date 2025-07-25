Refüje çarpan motosikletin sürücüsü üniversiteli Kemal Efe öldü

Kaza, saat 03.00 sıralarında Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Çendik yönüne giden Kemal Efe Bettemir'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüje çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Lefke Avrupa Üniversitesi 3'üncü sınıf öğrencisi Kemal Efe Bettemir, yaşamını yitirdi.

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