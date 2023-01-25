Burdur'da tırdan düşen hayvanların neden olduğu kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

BURDUR (AA) - Burdur'un Çavdır ilçesinde, tırdan düşen büyükbaş hayvanlara çarpan hafif ticari araçla otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Durmuş K. (42) idaresindeki 07 AGY 11 plakalı tırdan Antalya-Denizli kara yolu Bölmepınar köyü yakınlarında yola 2 büyükbaş hayvan düştü.
Bu sırada Muammer Gündüz (53) yönetimindeki 20 AUU 19 plakalı hafif ticari araç hayvanlara çarptı.
Kazanın ardından araçtan inen Gündüz ve aracına, aynı istikamette gelen Yusuf Can S. (24) idaresindeki 34 FEZ 254 plakalı otomobil çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Muammer Gündüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. İki araçta bulunan 7 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ayrıca hafif ticari aracın çarptığı hayvanlardan birinin telef olduğu öğrenildi.