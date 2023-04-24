Burdur'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

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BURDUR (AA) - Burdur'un Karamanlı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, Kaymakam Emirhan Arıkan, Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Kutlamalar Karamanlı Spor Salonu bahçesinde düzenlenen programla devam etti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gökmen, yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sevinç ve coşku içinde kutladıklarını belirtti.

Bağımsızlık meşalesini, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ve onun "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır" öngörüsüyle tutuşturulduğuna işaret eden, Gökmen, şöyle konuştu:

"İşte o diriliş ruhu, vatan ve millet sevgisi, bayrak sevdası, bağımsızlık tutkusu bir milleti şaha kaldırdı. Bu şahlanışın adı birlik ve beraberlikti, milli mücadeleydi, Kurtuluş Savaşı'ydı, ulusal egemenlikti, sevgiydi, kardeşlikti, barıştı, Türkiye'mizin aydınlık yarınlarıydı."

Programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, şarkılar söylendi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, protokol üyelerince ödülleri verildi.

Daha sonra Karamanlı Belediyesince çeşitli animasyon gösterileri ve etkinliklerle kutlama programı sona erdi.

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