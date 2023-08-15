Burdur'da taksiciler yeni plaka ve durak istemiyor

BURDUR (AA) - Burdur'da taksici esnafı, yeni taksi plakası verilmemesini, yeni durak açılmamasını ve giderlerinin azalması için desteklenmeyi istedi.

Otogarda toplanan taksiciler, araçlarıyla korna çalarak Armağan İlci, İnönü, Gazi ve Atatürk caddelerinden Şeker Meydanı'na geldi.

Burada taksiciler adına açıklama yapan Levent Yiğit, müşterinin canını, malını teslim ettiği önemli bir meslekleri olduğunu söyledi.

Son dönemde giderlerinin arttığını belirten Yiğit, geçen yıl 3-4 bin liraya yaptırdıkları trafik sigortalarının bu yıl 15-16 bin liraya çıktığını iddia etti.

Yiğit, Burdur genelinde ticari taksi sayısının nüfusa kıyasla çok fazla olduğunu belirterek, "Müşteri potansiyelinin az olması bizlerin kazancını indirdi. Yetkililerden, biz küçük esnafı da SGK ödemelerinde ve trafik sigortalarında desteklemelerini istiyoruz. Burdur Belediye Meclisinden talep ettiğimiz zam onaylandı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu arada Belediye Başkanımızdan da bir talebimiz var. Nüfusun az olması, coğrafi yapısının küçük olması ve taksi sayısının fazla olmasından dolayı bizler zorluk çekmekteyiz. Yeni plakalar, yeni duraklar açılmasını istemiyoruz. Çünkü her verilecek plaka ve açılacak durak meslektaşlarımızın bir adım daha geriye gitmesine sebep oluyor." diye konuştu.

Bu arada, Burdur Belediye Meclisi, olağanüstü meclis toplantısında, taksicilerin tarife ücretlerinde zam talebini görüşerek oy birliğiyle bir yıl geçerli olacak şekilde kabul etti.