Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına havadan müdahale başladı

        Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan Karanlıkdere Kanyonu'ndaki ormanlık alanda 2 Ekim'de çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra 7 Ekim'de yeniden alevlenen yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 08:58 Güncelleme: 09.10.2023 - 08:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına havadan müdahale başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan Karanlıkdere Kanyonu'ndaki ormanlık alanda 2 Ekim'de çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra 7 Ekim'de yeniden alevlenen yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

        Ballık köyü sınırlarında yer alan, arazi yapısı sarp olması nedeniyle karadan ulaşmanın güç olduğu kanyondaki yangına, havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başladı.

        Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgede gece gündüz çalışma yürüterek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

        Havadan uçak ve helikopterlerle yoğun müdahale edilen kanyondaki yangın, karadan da çok sayıda yangın söndürme personeli, iş makinesi ve arazözlere söndürülmeye çalışılıyor.

        Karanlıkdere Kanyonu'nda 2 Ekim'de çıkan orman yangını, 4 Ekim'de havadan müdahaleyle kontrol altına alınmış, 7 Ekim'de yeniden büyümüştü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'Savaş hali' ilan edildi: Bombardıman aralıksız sürdü!
        'Savaş hali' ilan edildi: Bombardıman aralıksız sürdü!
        Festival kabusa dönüştü: Genç kadın kaçmayı başardı
        Festival kabusa dönüştü: Genç kadın kaçmayı başardı
        Kabine toplanıyor! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        Kabine toplanıyor! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        Sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!
        2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Kocaeli'de darp edilen doktor konuştu! "Kemiklerimi kırdılar!"
        Kocaeli'de darp edilen doktor konuştu! "Kemiklerimi kırdılar!"
        14 yıl sonra tarihi başarı!
        14 yıl sonra tarihi başarı!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Serdar Ali Çelikler: Fazla yorulmadan 3 puan
        Serdar Ali Çelikler: Fazla yorulmadan 3 puan
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        14 aylık hasret bitti!
        14 aylık hasret bitti!
        Düğünde dehşet saçan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Düğünde dehşet saçan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        ABD'den İsrail'e askeri destek
        ABD'den İsrail'e askeri destek
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        Muhteşem Fener: 8'de 8 yaptı!
        Muhteşem Fener: 8'de 8 yaptı!
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!

        Benzer Haberler

        Burdur'da samanlıkta çıkan yangın hasara neden oldu
        Burdur'da samanlıkta çıkan yangın hasara neden oldu
        Salda Gölü çevresindeki ormanlık alanlara 3 kızıl geyik daha bırakıldı
        Salda Gölü çevresindeki ormanlık alanlara 3 kızıl geyik daha bırakıldı
        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor
        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor
        GÜNCELLEME 2 - Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahal...
        GÜNCELLEME 2 - Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahal...
        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'nda orman yangını çıktı
        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'nda orman yangını çıktı
        U17 Kız Milli Futbol Takımı, Moldova'yı 6-2 yendi
        U17 Kız Milli Futbol Takımı, Moldova'yı 6-2 yendi