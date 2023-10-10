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        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangını kontrol altına alındı

        Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan Karanlıkdere Kanyonu'ndaki ormanlık alanda 2 Ekim'de çıkan ve söndürüldükten sonra 7 Ekim'de tekrar başlayan yangın, kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 23:58 Güncelleme: 11.10.2023 - 00:05
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        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangını kontrol altına alındı
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        Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan Karanlıkdere Kanyonu'ndaki ormanlık alanda 2 Ekim'de çıkan ve söndürüldükten sonra 7 Ekim'de tekrar başlayan yangın, kontrol altına alındı.

        Isparta Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ballık köyü sınırlarında yer alan, arazi yapısı sarp olması nedeniyle karadan ulaşmanın güç olduğu kanyondaki yangına 3 gün boyunca yer ekiplerinin yanı sıra gündüz saatlerinde havadan da müdahale edildi.

        Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle de yangını kontrol altına almak için bölgede gece gündüz çalışma yürüttü.

        Yaklaşık 72 saatte kontrol altına alınan yangında 8 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Karanlıkdere Kanyonu'nda 2 Ekim'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, 4 Ekim'de havadan müdahaleyle kontrol altına alınmış, 7 Ekim'de yeniden büyümüştü.

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