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        Burdur'da kaza yerinde çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücü teslim oldu

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde kaza yerinde çarptığı kişinin ölümüne yol açan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 20:11 Güncelleme: 14.10.2023 - 20:11
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        Burdur'da kaza yerinde çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücü teslim oldu
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        Burdur'un Gölhisar ilçesinde kaza yerinde çarptığı kişinin ölümüne yol açan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kazadan sonra teslim olan S.F'nin jandarma karakoldaki işlemleri tamamlandı.

        Gölhisar Adliyesine sevk edilen sürücü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kazada ölen ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Ömer Aktaş (34), Çavdır'ın Bölmepınar köyünde toprağa verildi.

        Halil Erkaya idaresindeki 15 TA 875 plakalı otomobil, dün gece Sorkun köyü kavşağında Emre Özeren'in kullandığı 20 KN 938 plakalı otomobille çarpıştı. Kazadan sonra 20 KN 938 plakalı otomobilden inen Ömer Aktaş'a yoldan geçen başka bir araç çarparak uzaklaşmıştı. Ağır yaralanan Aktaş, kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

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