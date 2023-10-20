Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da tarlasını sürerken traktörden düşen çiftçi yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde tarla sürerken traktörden düşmesi sonucu yaralanan çiftçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:14 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da tarlasını sürerken traktörden düşen çiftçi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'un Bucak ilçesinde tarla sürerken traktörden düşmesi sonucu yaralanan çiftçi hastaneye kaldırıldı.

        Kestel-Karapınar köyleri yakınındaki tarlasını süren Osman A. traktörden düştü.

        Traktörün tekeri üzerinden geçen Osman A. yaralandı. 112 Acil Çağrı merkezinden yardım isteyen çiftçi, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Çiftçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Sivillerin göçü Filistin davasını tamamen bitirebilir"
        "Sivillerin göçü Filistin davasını tamamen bitirebilir"
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        Ayasofya'da Gazze hutbesi
        Ayasofya'da Gazze hutbesi
        Gazze Belediye Başkanı ile görüştü
        Gazze Belediye Başkanı ile görüştü
        Kuzenini öldürüp intihar süsü verdi!
        Kuzenini öldürüp intihar süsü verdi!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay!
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı

        Benzer Haberler

        Burdur'da Hayvancılıkta Reprodüktif Biyoteknoloji Çalıştayı başladı
        Burdur'da Hayvancılıkta Reprodüktif Biyoteknoloji Çalıştayı başladı
        Burdur'da "Kırsal Kalkınma Bileşeni IPARD III" tanıtım toplantısı yapıldı
        Burdur'da "Kırsal Kalkınma Bileşeni IPARD III" tanıtım toplantısı yapıldı
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Burdur'da konuştu:
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Burdur'da konuştu:
        Bakan Yardımcısı Gümen: Hayvan hareketlerini kontrol altına almak için yol...
        Bakan Yardımcısı Gümen: Hayvan hareketlerini kontrol altına almak için yol...
        Burdur'da Filistinlilere destek için kermes düzenlendi
        Burdur'da Filistinlilere destek için kermes düzenlendi
        Burdur'daki şehit aileleri ve gaziler Çanakkale'ye uğurlandı
        Burdur'daki şehit aileleri ve gaziler Çanakkale'ye uğurlandı