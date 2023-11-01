Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kaza 3 kişi yaralandı
Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 01.11.2023 - 12:29 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:46
Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hakkı Onay (26) idaresindeki 15 NN 956 plakalı otomobil, Mustafa Yüksel'in kullandığı 15 AC 528 plakalı otomobille Bülent Ecevit Bulvarı Adliye kavşağında çarpıştı.
Kazada yaralanan Onay ve diğer otomobildeki Ayşe Türkan (43) ile Hülya Yüksel (13) 112 Acil Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.