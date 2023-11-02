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        Burdur'da tır, kamyon ile otobüse çarptı

        Burdur'da tır, nar yüklü kamyon ile özel halk otobüsüne çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 22:48 Güncelleme: 02.11.2023 - 22:48
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        Burdur'da tır, kamyon ile otobüse çarptı
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        Burdur'da tır, nar yüklü kamyon ile özel halk otobüsüne çarptı.

        Ramazan Demir idaresindeki 07 R 3255 plakalı tır, Antalya-Burdur kara yolu Antalya kavşağında kırmızı ışıkta duran Ramazan Güneş yönetimindeki 07 HA 204 plakalı nar yüklü kamyona ardından Salih Akçay'ın kullandığı 15 HO 1027 plakalı özel halk otobüsüne çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Maddi hasarlı kaza nedeniyle bir süre kısmen trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından açıldı.

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