CHP Genel Başkanı Özel, AYM'nin Can Atalay hakkındaki kararının gerekçesini değerlendirdi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesinin (AYM), Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki gerekçeli kararına ilişkin, "Bu karar doğrultusunda milletvekili özlük haklarını yeniden kazandığını, düşen komisyon üyeliğini yeniden kazandığını, o düşme işlemlerinin tamamının yok hükmünde olduğunu ilan etmeleri ve Can Atalay'ın da zaman geçirilmeksizin serbest bırakılarak yemin etmesi lazım." dedi.

Burdur'da düzenlenen partisinin il belediye başkanları toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, AYM'nin Can Atalay'ın, milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ile işlemin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle yapılan başvurudaki, "karar verilmesine yer olmadığına" dair hükmünün gerekçesini değerlendirdi.