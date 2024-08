CHP Genel Başkanı Özel, AYM'nin Can Atalay hakkındaki kararının gerekçesini değerlendirdi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesinin (AYM), Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki gerekçeli kararına ilişkin, "Bu karar doğrultusunda milletvekili özlük haklarını yeniden kazandığını, düşen komisyon üyeliğini yeniden kazandığını, o düşme işlemlerinin tamamının yok hükmünde olduğunu ilan etmeleri ve Can Atalay'ın da zaman geçirilmeksizin serbest bırakılarak yemin etmesi lazım." dedi.

