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        Burdur'da özel gereksinimli iki kardeşin polis olma hayali gerçek oldu

        Burdur'da özel gereksinimli iki kardeşin bir günlüğüne polis olma hayali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 12:00 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:08
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        Burdur'da özel gereksinimli iki kardeşin polis olma hayali gerçek oldu
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        Burdur'da özel gereksinimli iki kardeşin bir günlüğüne polis olma hayali gerçekleştirildi.

        Kent merkezinde ikamet eden 20 yaşındaki Furkan ve 30 yaşındaki Ali Korkmaz kardeşlerin polis olma hayali olduğunu öğrenen İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti.

        Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Korkmaz kardeşlere polis üniforması giydirildi.

        Balonlarla süslenen polis aracıyla şehir turu yaptırılan özel gereksinimli iki kardeş, telsizden anons yaptı.

        Özel anlara tanıklık eden anne Korkmaz, çocuklarının hayalini gerçekleştiren ekiplere teşekkür etti.

        Burdur İl Emniyet Müdürlüğü, Korkmaz kardeşlerin mutlu anlarının görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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