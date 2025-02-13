Burdur'da özel gereksinimli iki kardeşin polis olma hayali gerçek oldu

Özel anlara tanıklık eden anne Korkmaz, çocuklarının hayalini gerçekleştiren ekiplere teşekkür etti.

Balonlarla süslenen polis aracıyla şehir turu yaptırılan özel gereksinimli iki kardeş, telsizden anons yaptı.

Kent merkezinde ikamet eden 20 yaşındaki Furkan ve 30 yaşındaki Ali Korkmaz kardeşlerin polis olma hayali olduğunu öğrenen İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti.

Burdur'da özel gereksinimli iki kardeşin bir günlüğüne polis olma hayali gerçekleştirildi.

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