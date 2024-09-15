Burdur'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8. Komando Tugayı Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Sedat Öztürk ile 2 yakını yaralandı, Öztürk'ün kayınvalidesi hayatını kaybetti.
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8. Komando Tugayı Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Sedat Öztürk ile 2 yakını yaralandı, Öztürk'ün kayınvalidesi hayatını kaybetti.
Hatay Serinyol 8. Komando Tugayı Komutan Yardımcısı Piyade Kıdemli Albay Sedat Öztürk (50) idaresindeki 06 EGS 726 plakalı otomobil, Kızılkaya mevkisinde kaldırıma çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Sedat Öztürk'ün kayınvalidesi Aysel Özkan (86) yaşamını yitirdi, Sedat Öztürk ile kayınbiraderi Atilla Özkan (57) ve kayınbiraderinin eşi Necibe Özkan (49) yaralandı.
Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
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