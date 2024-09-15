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        Burdur'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8. Komando Tugayı Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Sedat Öztürk ile 2 yakını yaralandı, Öztürk'ün kayınvalidesi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 23:21 Güncelleme: 15.09.2024 - 23:25
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        Burdur'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8. Komando Tugayı Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Sedat Öztürk ile 2 yakını yaralandı, Öztürk'ün kayınvalidesi hayatını kaybetti.

        Hatay Serinyol 8. Komando Tugayı Komutan Yardımcısı Piyade Kıdemli Albay Sedat Öztürk (50) idaresindeki 06 EGS 726 plakalı otomobil, Kızılkaya mevkisinde kaldırıma çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Sedat Öztürk'ün kayınvalidesi Aysel Özkan (86) yaşamını yitirdi, Sedat Öztürk ile kayınbiraderi Atilla Özkan (57) ve kayınbiraderinin eşi Necibe Özkan (49) yaralandı.

        Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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