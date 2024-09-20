AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Burdur'da parti buluşmasında konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, teşkilat üyelerine seslenerek "Şunu herkes bilmeli ki teşkilatsız seçim kazanma ihtimali yok." dedi.

"Türkiye Buluşmaları" kapsamında geldiği kentte, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Demiröz, ardından Burdur Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Nevruz Gökçüoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle buluştu.

Silah, mobilya ve aksesuar üreten fabrikaları da gezen Demiröz, sanayi sitesindeki esnafı da ziyaret etti.

- "En büyük sivil toplum kuruluşu AK Parti"

Demiröz, AK Parti Burdur İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kongre kararı aldığını, büyük ihtimalle mart sonu veya nisan ayı içinde 8'inci olağan büyük kongrelerini yapacaklarını söyledi. Parti teşkilatlarından delegeleri seçerken tanıdık veya yakınlık durumlarına göre değil, çalışacak kişileri seçmeleri ve yönetimlerini buna göre oluşturmaları gerektiğini belirten Demiröz, "Bu dava yere düşmeyecek, bu dava mutlaka başarıya ulaşacak." diye konuştu. "Hisli davranmayacağız, 'Benim adamım şu olsun.' demeyeceğiz." diyen Demiröz, ülkeyi yönetmek zorunda olduklarını, milleti başka bir partinin, grubun eline bırakma şanslarının bulunmadığını kaydetti.

Demiröz, herkesi dinleyeceklerini, istişareye devam edeceklerine dikkati çekerek, "Yeter ki birlik beraberlik içinde olalım, en büyük sivil toplum kuruluşu AK Parti, 11-12 milyon kayıtlı üyemiz var." ifadelerini kullandı. - "Teşkilatsız seçim kazanma ihtimali yok" İlçelerde, illerde çok sağlıklı teşkilatların kurulabileceğini dile getiren Demiröz, şunları kaydetti: "Teşkilatlarla 2028'e hazırlıklı vaziyette girmeyi planlıyoruz. Şunu herkes bilmeli ki teşkilatsız seçim kazanma ihtimali yok, çok deniyorlar. Bugüne kadar 'Benim çevrem var, ben teşkilat olmasa da münferit çalışır kazanırım.' diyenlerin hiçbiri seçim kazanamadı. Ne zaman ki teşkilatla uyum içinde olundu o zaman seçim de zafer de kazanılır. Burada herkes, vekiller ve genel başkan yardımcısı olarak il başkanına tabiyiz. Bu disiplin ve terbiyede olan AK Parti'nin hiçbir zaman sırtı yere gelmez. Bundan sonra da kurulacak teşkilatlar bu disiplin içinde ve parti terbiyesinde çalışmalarına devam etmesi gerekiyor."