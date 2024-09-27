Burdur'da bir kadın otobüs durağında beklerken av tüfeğiyle vurularak yaralandı

R.K'nin yaralandığı saldırı nedeniyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı'ndaki otobüs durağında bekleyen R.K'ye, şüpheli E.E. tarafından henüz belirlenemeyen sebeple yolun karşısından av tüfeğiyle ateş edildi.

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