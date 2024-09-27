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        Burdur'da bir kadın otobüs durağında beklerken av tüfeğiyle vurularak yaralandı

        Burdur'da otobüs durağında beklerken bir kişinin av tüfeğiyle ateş açtığı kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 10:23 Güncelleme: 27.09.2024 - 10:35
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        Burdur'da bir kadın otobüs durağında beklerken av tüfeğiyle vurularak yaralandı
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        Burdur'da otobüs durağında beklerken bir kişinin av tüfeğiyle ateş açtığı kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

        Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı'ndaki otobüs durağında bekleyen R.K'ye, şüpheli E.E. tarafından henüz belirlenemeyen sebeple yolun karşısından av tüfeğiyle ateş edildi.

        R.K'nin yaralandığı saldırı nedeniyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

        Hasar gören durakta inceleme yapan polis, kaçan E.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay yeri inceleme ekipleri, hasar alan durakta inceleme yaptı.

        Silahlı saldırıda yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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