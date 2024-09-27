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        Burdur'da polisten kaçan sürücünün kullandığı otomobil kaza yaptı, 1 kişi yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobilin, bir evin bahçesine düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 12:10 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:10
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        Burdur'da polisten kaçan sürücünün kullandığı otomobil kaza yaptı, 1 kişi yaralandı
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        Burdur'un Bucak ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobilin, bir evin bahçesine düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        Polis, sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 BFV 72 plakalı otomobili, ihbar üzerine Cumartesi Pazarı yakınında durdurmak istedi.

        Polisin "dur" ikazına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, Çavuşlar Mahallesi Tepecik Caddesi ile Akkonak Caddesi arasındaki bir evin bahçesine düşerek park halindeki otomobile çarptı.

        Sürücünün kaçtığı kazada, otomobildeki Z.M.C. (19) yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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