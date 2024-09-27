Burdur'da polisten kaçan sürücünün kullandığı otomobil kaza yaptı, 1 kişi yaralandı

Polisin "dur" ikazına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, Çavuşlar Mahallesi Tepecik Caddesi ile Akkonak Caddesi arasındaki bir evin bahçesine düşerek park halindeki otomobile çarptı.

Burdur'un Bucak ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobilin, bir evin bahçesine düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

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