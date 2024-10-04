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        Burdur'da tartıştığı kuzeninin bıçakladığı iddia edilen çocuk öldü

        Burdur'un Çavdır ilçesinde tartıştığı kuzeni tarafından bıçaklandığı öne sürülen çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 23:34 Güncelleme: 04.10.2024 - 23:34
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        Burdur'da tartıştığı kuzeninin bıçakladığı iddia edilen çocuk öldü
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        Burdur'un Çavdır ilçesinde tartıştığı kuzeni tarafından bıçaklandığı öne sürülen çocuk hayatını kaybetti.

        Söğüt Beldesi'ndeki sebze halinde çalışan yabancı uyruklu iki kuzen arasında tartışma çıktığı öne sürüldü.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.E'nin (15), kuzeni Muhammed E'yi (15) bıçakla yaraladığı iddia edildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaçan S.E. ise göl mevkiinde jandarma ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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