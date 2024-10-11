Burdur'da dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Yaralanan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan ve dere yatağından sedyeyle çıkardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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