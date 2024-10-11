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        Burdur'da dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Burdur'da otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 14:27 Güncelleme: 11.10.2024 - 14:34
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        Burdur'da dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Burdur'da otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Durmuş E. idaresindeki 15 ABE 830 plakalı otomobil, Hızırilyas Mahallesi'ndeki su akmayan beton zeminli dere yatağına düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan ve dere yatağından sedyeyle çıkardı.

        Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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