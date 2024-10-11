Burdur'da bakır mutfak eşyalarını çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karasenir Mahallesi'ndeki bir evden yaklaşık 25 bin lira değerinde bakır mutfak eşyalarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

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