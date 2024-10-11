Burdur'da bakır mutfak eşyalarını çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
Burdur'da bakır mutfak eşyalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Burdur'da bakır mutfak eşyalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karasenir Mahallesi'ndeki bir evden yaklaşık 25 bin lira değerinde bakır mutfak eşyalarının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Araştırmalar sonucu eşyaları çaldıkları öne sürülen M.Y. ve Y.D. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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