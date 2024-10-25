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        Burdur'da kediye çarpması sonucu şarampole devrilen motosiklet sürücüsü öldü

        Burdur'da kediye çarptıktan sonra şarampole devrilen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 14:42 Güncelleme: 25.10.2024 - 14:42
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        Burdur'da kediye çarpması sonucu şarampole devrilen motosiklet sürücüsü öldü
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        Burdur'da kediye çarptıktan sonra şarampole devrilen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ayhan Büyükkoç idaresindeki 15 AG 973 plakalı motosiklet, Burdur-Antalya kara yolu Ağlasun kavşağı yakınında şarampole devrildi.

        Yol temizliği yapan Karayolları Burdur Şefliği personellerinin ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Motosikletin bir kediye çarptıktan sonra kontrolden çıkarak şarampole devrildiği belirlendi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından motosiklet sürücüsünün cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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