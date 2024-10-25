Burdur'un Kemer ilçe kaymakamı Cesur, görevine başladı
Burdur'un Kemer ilçesine kaymakam olarak atanan İbrahim Cesur, görevine başladı.
Burdur'un Kemer ilçesine kaymakam olarak atanan İbrahim Cesur, görevine başladı.
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce görevlendirilen İbrahim Cesur'u ilçeye geldi.
Cesur'u Ağlasun Belediye Başkanı İsmail Asan ve kurum amirleri karşıladı.
Kaymakamlık çalışanlarından brifing alan Cesur, görevine başladı.
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