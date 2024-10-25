Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'un Kemer ilçe kaymakamı Cesur, görevine başladı

        Burdur'un Kemer ilçesine kaymakam olarak atanan İbrahim Cesur, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 15:01 Güncelleme: 25.10.2024 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'un Kemer ilçe kaymakamı Cesur, görevine başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'un Kemer ilçesine kaymakam olarak atanan İbrahim Cesur, görevine başladı.

        İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce görevlendirilen İbrahim Cesur'u ilçeye geldi.

        Cesur'u Ağlasun Belediye Başkanı İsmail Asan ve kurum amirleri karşıladı.

        Kaymakamlık çalışanlarından brifing alan Cesur, görevine başladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        İş kadınını çalışanları boğmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı!
        İş kadınını çalışanları boğmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı!
        "Mourinho yine rol çaldı"
        "Mourinho yine rol çaldı"
        Okulun spor salonunda cinayet!
        Okulun spor salonunda cinayet!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
        TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Fransa'da Ersin destanı!
        Fransa'da Ersin destanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Yarasını sahnede sardı
        Yarasını sahnede sardı
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı

        Benzer Haberler

        Burdur'da kediye çarpması sonucu şarampole devrilen motosiklet sürücüsü öld...
        Burdur'da kediye çarpması sonucu şarampole devrilen motosiklet sürücüsü öld...
        Burdur'da çıkan yangında 3 bin saman balyası yandı
        Burdur'da çıkan yangında 3 bin saman balyası yandı
        Burdur İl Jandarma Komutanlığı minik misafirlerini ağırladı
        Burdur İl Jandarma Komutanlığı minik misafirlerini ağırladı
        Burdur'da park halindeki otomobili çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        Burdur'da park halindeki otomobili çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        Burdur'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Burdur'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        67 yıllık bakırcı, günde 10 saat çalışıp, binlerce çekiç sallıyor
        67 yıllık bakırcı, günde 10 saat çalışıp, binlerce çekiç sallıyor