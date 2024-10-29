Karamanlı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Karamanlı Stadyumu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Gökhan Arslan, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in millet iradesinin üstünlüğüne dayanan yönetim şekli olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in özgür düşüncenin, milletin hür iradesi olduğuna değinen Arslan, "Bize düşen bu emaneti daha ileriye taşımak, Cumhuriyet'in değerlerini koruyarak onu yüceltmektir." dedi.