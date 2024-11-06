Burdur'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı
Burdur'un Gölhisar ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Nasuh Erturan (33) idaresindeki 15 EC 247 plakalı kamyon, Gölhisar-Altınyayla kara yolunun Özdirmil mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Erturan, sağlık ekibince Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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