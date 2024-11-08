Burdur'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 66 senet, çok sayıda banka dokümanı ve 3 dijital materyal ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tefecilik yapanları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

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