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        Burdur'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

        Burdur'da tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 14:00 Güncelleme: 08.11.2024 - 14:06
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        Burdur'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
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        Burdur'da tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tefecilik yapanları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

        Takip sonucu belirlenen adreslere ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 66 senet, çok sayıda banka dokümanı ve 3 dijital materyal ele geçirildi.

        Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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